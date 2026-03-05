El CITA y la biblioteca, «lagunas» culturales, según el PP

El portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, denunció ayer que el Centro de Interpretación de las Torres Arzobispales (CITA) «cumple un año cerrado y la ciudad continúa sin contar con una biblioteca municipal», como asignaturas pendientes del Concello en materia cultural.

«El gobierno local habla mucho de modelo cultural, pero la realidad es que Pontevedra tiene hoy menos espacios abiertos que hace un año», afirmó Domínguez, que insistió en que el CITA «lleva doce meses cerrado, sin fecha clara de reapertura, sin explicación convincente y sin alternativas para los usuarios que visitaban para conocer mejor la historia de nuestra ciudad».

Asimismo, este pequeño museo presentaba «una pérdida progresiva de visitantes, consecuencia de la falta de planificación, programación y dinamización del espacio. A esta situación se suma, según Domínguez, la ausencia de una biblioteca municipal en condiciones, a pesar de que la ley lo exige.

«Es incomprensible que una capital de provincia no garantice un servicio básico como una biblioteca pública municipal moderna. No hablamos de grandes eventos, hablamos de servicios esenciales para vecinos, estudiantes y familias, dijo Domínguez, que, además, anunció una moción en el próximo pleno municipal para exigir la reapertura inmediata del CITA.