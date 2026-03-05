El CIM de Pontevedra realizó el año pasado 200 consultas por violencia de género

La campaña del Concello de Pontevedra por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se centra este año en la lucha para no perder los derechos conseguidos. Así, con el lema «Non van conseguir que o medo nos volva encerrar na casa», el gobierno local ha programado numerosas citas no solo para ese día, sino para todo el año, porque «Pontevedra es feminista el 8M y los 365 días del año», en palabras de la concelleira de Igualdade, Anabel Gulías.

La campaña ha sido ideada por el equipo de Igualdade municipal, el mismo que hace posible la actividad del Centro de Información á Muller (CIM). Precisamente, según la memoria de 2025, a la que ha tenido acceso FARO, las mujeres víctimas de violencia de género volvieron a copar más del 90 por ciento de las atenciones el año pasado.

Así, el resumen anual de consultas en expedientes indica que se llevaron a cabo 192 consultas de atención a víctimas de violencia machista, a las que hay que sumar las 281 sobre información de recursos.

También merecen mención especial las 142 consultas de asesoramiento jurídico, así como las 55 de atención psicológica que figuran en la memoria, que no son todas las realizadas, ya que también se contratan externamente a través de subvenciones o del Pacto de Estado, con el Programa de Reforzo del Servicio de Apoio Psicolóxico, para poder cubrir la elevada demanda por parte de las mujeres. A través de esta vía las atenciones psicológicas se multiplican exponencialmente, siendo cientos cada año.

Más de la mitad de las mujeres que llegan al CIM lo hacen derivadas a través de servicios sociales, centros de salud, educativos, hospitales, el juzgado... Es lo que se conoce como la «derivación profesional».

Pero el CIM tiene, además, una importantísima labor de divulgación, de ahí que organice charlas para llegar a diferentes sectores de la sociedad, talleres en centros educativos y colabore habitualmente con otras entidades radicadas en el municipio para la realización de actividades y ocupación de espacios, como pueden ser la Diputación de Pontevedra, la Subdelegación del Gobierno, la Universidade de Vigo, la UNED, los centros educativos y el tejido asociativo.

El CIM está en la Praza José Martí (calle Santa Clara), segundo piso, y el teléfono de contacto es el 986864825. El correo es el de igualdade@pontevedra.eu.

Negacionismo

Durante la presentación ayer miércoles de la programación del 8M en Pontevedra, la concelleira de Igualdade recordó que «el feminismo está pasando por un momento en el que está sufriendo una gran agresión, con un discurso reaccionario que está llevando a que haya mujeres sean agredidas y que incluso tengan que dejar sus ciudades», en clara referencia a las campañas de la ultraderecha y los discursos negacionistas contra el movimiento por la igualdad de mujeres y hombres.

«Esto no debe de ser minimizado. Durante mucho tiempo las mujeres fueron relegadas de los espacios públicos y eso lo vamos a combatir», subrayó Anabel Gulías, que añadió que «el feminismo no hace más que reivindicar la igualdad de las personas, seguiremos en las calles luchando por la igualdad».

La programación local del 8M se abrirá mañana viernes a las 12 horas con el despliegue de la pancarta en el balcón de la Casa Consistorial de la Praza de España y la lectura del manifiesto redactado por alumnado del IES Frei Martín Sarmiento en el marco de las actividades del Consello da Muller Nova.

Manifestación del 8M

El domingo, 8 de marzo, tendrá lugar la manifestación central organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, que partirá a las 18 horas de la Praza da Peregrina bajo el lema «Feminismo é revolución». Habrá también otro acto reivindicativo previo, en horario de mañana, a las 11.30 horas, organizado por el colectivo transfeminista Fulanas y apoyado por el Colectivo Feminista de Pontevedra.

El viernes y sábado 13 y 14 de marzo tendrá lugar el congreso «As mulleres que opinan son perigosas», organizado por las periodistas pontevedresas Diana López Varela y Susana Pedreira.

En el pleno municipal del 23 de marzo está previsto que se vuelva a leer el manifiesto realizado por los estudiantes pontevedreses.

Entre abril y junio habrá varias ponencias y debates, en las que participarán conocidas activistas feministas, como las periodistas Cristina Fallarás, Carmen Valiña o las escritoras Inma López Silva o Ledicia Costas, entre otras.

Además de estos actos, durante el mes de mayo se iniciarán talleres de igualdad, educación sexual y prevención de la violencia machista en los centros educativos, dirigidos a alumnado, profesorado y familias.

Asimismo, Anabel Gulías anunció que desde el Concello de Pontevedra se está creando una «newsletter» feminista para dar difusión a todas las actividades que se celebren en el municipio. Se podrá consultar a partir del 8 de marzo en la página web de Igualdade: https://igualdade.pontevedra.gal/

Noticias relacionadas

La concelleira también agradeció la implicación de otras áreas y actividades del Concello, como Xuventude o el Salón do Libro, en la inclusión de propuestas con perspectiva feminista.