El CHOP desvía cirugías a O Salnés porque reduce las esperas en 16 días

La presión de las listas de espera para una intervención quirúrgica en los dos hospitales públicos de Pontevedra (Montecelo y el Provincial) está provocando que se ofrezca a los pacientes de este distrito sanitario la posibilidad de someterse a las operaciones en el Hospital do Salnés. Y es que las cifras hablan por sí solas y en Vilagarcía los tiempos para pasar por quirófano son muchísimo menores que en la capital de la provincia, perteneciendo los tres hospitales a la misma área sanitaria, la de Pontevedra y O Salnés.

«Estamos usando toda la capacidad que nos da la organización como área sanitaria. Se usan todos los hospitales públicos del área, además de los conocidos del Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra», explica el gerente del área sanitaria, José Flores, que añade que «se operan pacientes de Pontevedra, que aceptan, en O Salnés».

La última fotografía oficial de la lista de espera quirúrgica del Sergas (corte de junio de 2025, ya que todavía no se ha publicado el de diciembre) dibuja una doble realidad dentro del área sanitaria: el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP), que concentra el mayor volumen asistencial, presenta una demora media superior, mientras que el Hospital Público do Salnés muestra tiempos más contenidos en términos generales, aunque con diferencias importantes según el servicio.

En el conjunto del área Pontevedra–Salnés había entonces 4.825 pacientes pendientes de intervención y el tiempo medio de espera se situaba en 58,5 días.

Sin embargo, al bajar al detalle por centro, se aprecia con claridad la brecha. Mientras que el CHOP sumaba 4.072 pacientes en lista y una espera media de 61,0 días, el Hospital do Salnés tenía 753 pacientes y 44,7 días de demora media.

La comparación por servicios explica parte de esta diferencia y permite localizar los puntos de mayor presión. En el CHOP, los tiempos medios más altos se concentran en Angiología y Cirugía Vascular (75,9 días de espera), Otorrinolaringología (69,0) y Traumatología (66,0), seguidos por Urología (56,9) y Oftalmología (56,5), con Cirugía general y Digestiva en 53,8 días, mientras que Ginecología (37,4) y Dermatología (30,5) se situaban en valores sensiblemente inferiores.

En el Hospital do Salnés, el «techo» de la espera lo marcan también Otorrinolaringología (con 70,2 días) y Cirugía General y Digestiva (61,0), pero el resto de especialidades se mueve en registros más bajos, con Oftalmología en 42,2, Traumatología en 39,0, Urología en 25,7, Ginecología en 17,0 y Dermatología en 15,6 días, lo que empuja a la baja la media global del centro. Esto explicaría, asimismo, el desvío de pacientes entre hospitales.

En el contexto autonómico, el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se sitúa entre las que mejor comportamiento presentan en demora media, por debajo del promedio gallego: marca 58,5 días frente a 70,1 días en el total de Galicia, es decir, 11,6 días menos que la media.

Noticias relacionadas

Solo Lugo–A Mariña–Monforte (53,9) y Ferrol (56,4) registran esperas medias inferiores, mientras que Ourense–Verín–O Barco se sitúa en 61,5 y ya por encima aparecen Vigo (70,6), A Coruña–Cee (75,0) y, especialmente, Santiago–Barbanza (85,7).