Cáncer de mama
Certamen de arte de Adicam para mujeres
A. L.
La Asociación de Diagnosticadas de cáncer de Mama y Ginecológico Adicam celebra la XV edición de su consolidado Certamen de Arte Adicam, que en esta ocasión lleva por título «Mulleres que contan historia», una propuesta que busca visibilizar, poner en valor y dar voz a las múltiples realidades, memoria y creatividad de las mujeres a través del arte. La participación está abierta a todas las personas mayores de 16 años, tanto aficionadas como profesionales. Cada artista podrá presentar hasta dos obras originales, con un tamaño máximo de 80 centímetros en su lado más largo. Se pueden presentar en las sedes de Adicam en Pontevedra (edificio de la Xunta en Benito Corbal), Cangas o Vigo hasta el 25 de septiembre a las 14 horas. El fallo se hará público el 6 de noviembre. Más información en adicam.net.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos