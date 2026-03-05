Certamen de arte de Adicam para mujeres

La Asociación de Diagnosticadas de cáncer de Mama y Ginecológico Adicam celebra la XV edición de su consolidado Certamen de Arte Adicam, que en esta ocasión lleva por título «Mulleres que contan historia», una propuesta que busca visibilizar, poner en valor y dar voz a las múltiples realidades, memoria y creatividad de las mujeres a través del arte. La participación está abierta a todas las personas mayores de 16 años, tanto aficionadas como profesionales. Cada artista podrá presentar hasta dos obras originales, con un tamaño máximo de 80 centímetros en su lado más largo. Se pueden presentar en las sedes de Adicam en Pontevedra (edificio de la Xunta en Benito Corbal), Cangas o Vigo hasta el 25 de septiembre a las 14 horas. El fallo se hará público el 6 de noviembre. Más información en adicam.net.