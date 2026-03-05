Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campeonato Gallego de Orientación en el Campus

H. D.

Pontevedra

Unos 53 estudiantes de las tres universidades públicas gallegas competirán este sábado en Pontevedra en el Campeonato Universitario Xunta de Galicia de orientación. En modalidad sprint, recorrerán el campus, la Illa das Esculturas y el casco histórico. La UVigo organiza la prueba como «una oportunidad de encuentro y convivencia».

