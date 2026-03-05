Universidad
Campeonato Gallego de Orientación en el Campus
H. D.
Pontevedra
Unos 53 estudiantes de las tres universidades públicas gallegas competirán este sábado en Pontevedra en el Campeonato Universitario Xunta de Galicia de orientación. En modalidad sprint, recorrerán el campus, la Illa das Esculturas y el casco histórico. La UVigo organiza la prueba como «una oportunidad de encuentro y convivencia».
