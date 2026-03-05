«Bernarda» llega al multiusos de Moraña
La Diputación de Pontevedra lleva este domingo el circuito +Escénicas a Moraña con la compañía Malasombra, que representará «Bernarda» a partir de las 20.00 horas en el edificio multiusos del municipio. Se trata de un espectáculo pensado para un público adulto que parte de la obra «La casa de Bernarda Alba».
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos