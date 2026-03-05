Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Bernarda» llega al multiusos de Moraña

La Diputación de Pontevedra lleva este domingo el circuito +Escénicas a Moraña con la compañía Malasombra, que representará «Bernarda» a partir de las 20.00 horas en el edificio multiusos del municipio. Se trata de un espectáculo pensado para un público adulto que parte de la obra «La casa de Bernarda Alba».

