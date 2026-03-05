Belas Artes reinterpreta «Un cuarto propio» de Woolf

La sala O Abrigo de la Facultade de Belas Artes, en el campus de Pontevedra, ha inaugurado «Un Abrigo Propio», que se trata de una exposición colectiva impulsada por el colectivo estudiantil Luscofusco con motivo del 8M. Quince alumnas reinterpretan la idea de «un cuarto propio» de Virginia Woolf. «El libro de Woolf funciona como premisa», explican las organizadoras de la exhibición, que proponen «formular un lugar, físico o figurado, propio únicamente de mujeres».

La muestra podrá visitarse hasta el próximo día 18 y se completa con un taller de poesía feminista y coloquios con profesionales del arte. Fuera de la programación del 8M, el espacio acogerá el próximo jueves a partir de las 18.00 horas un taller de baile tradicional gallego del ciclo Folk e Xuventude, que cuenta con entrada libre hasta completar aforo.