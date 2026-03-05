El banco marisquero de Campelo, menos afectado por la caída de salinidad en la ría

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, supervisó ayer los trabajos de muestreo que se realizan en el banco marisquero de Combarro, en la ría de Pontevedra, con el objetivo de evaluar «con rigor científico» el impacto que pudieron tener los episodios de fuertes lluvias prolongadas y la consecuente bajada de la salinidad en las rías gallegas. Estos análisis son realizados por los biólogos de zona de la Consellería do Mar en colaboración con las asistencias técnicas de las cofradías y permitirán comparar los resultados actuales con los datos obtenidos en las campañas de evaluación realizadas en otoño pasado que reflejaban una evolución positiva en la mayor parte de los bancos marisqueros, con presencia de abundante biomasa de talla precomercial.

Desde el inicio de esta semana ya se realizaron más de la mitad de los muestreos programados en los distintos bancos marisqueros de las rías gallegas, que siguen hoy, dentro del operativo de evaluación que la Xunta desarrolla a lo largo de toda la costa. La conselleira do Mar destacó que el objetivo del Gobierno gallego es acompañar y apoyar al sector en este proceso. «La única forma de velar por la estabilidad del sector es conocer el estado real de cada banco y tomar las medidas idóneas para recuperar su productividad», señaló.

Durante su visita a la ría de Pontevedra, Marta Villaverde también se acercó al banco marisquero de Campelo, donde pudo comprobar, de primera mano, cómo trabajan las mariscadoras en esa zona. Según trasladaron las propias profesionales y los técnicos que siguen la evolución del recurso, la percepción inicial es que el impacto de la bajada de salinidad en ese banco podría ser menor del que se esperaba, aunque la responsable autonómica insistió en la necesidad de actuar con prudencia hasta contar con los resultados de los análisis científicos.

En la jornada de ayer, la actividad extractiva en Campelo se desarrolló con topes de captura de cinco kilos de almeja japonesa y medio kilo de almeja fina por persona, lo que permitió retomar parcialmente el trabajo.