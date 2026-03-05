Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Agora non é antes» llega al Ateneo

La presentación del libro «Agora non é antes», de Antón Baamonde, se celebrará mañana a las 19.00 horas en la ciudad, en un acto organizado por el Ateneo de Pontevedra. Acompañarán al autor la arquitecta Teresa Táboas y el periodista cronista parlamentario de El País Xosé Hermida.

