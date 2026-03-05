«Agora non é antes» llega al Ateneo
El cantante Gustavo Almeida actúa hoy a las 20.30 horas en la Galería Tangram de Pontevedra con un concierto acústico maridado con vinos italianos de Fabio Cordella. El artista presentará adelantos de su próximo disco antes de realizar su viaje a Brasil para actuar de nuevo en su país natal.
La presentación del libro «Agora non é antes», de Antón Baamonde, se celebrará mañana a las 19.00 horas en la ciudad, en un acto organizado por el Ateneo de Pontevedra. Acompañarán al autor la arquitecta Teresa Táboas y el periodista cronista parlamentario de El País Xosé Hermida.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos