«Agora non é antes» llega al Ateneo

El cantante Gustavo Almeida actúa hoy a las 20.30 horas en la Galería Tangram de Pontevedra con un concierto acústico maridado con vinos italianos de Fabio Cordella. El artista presentará adelantos de su próximo disco antes de realizar su viaje a Brasil para actuar de nuevo en su país natal.

La presentación del libro «Agora non é antes», de Antón Baamonde, se celebrará mañana a las 19.00 horas en la ciudad, en un acto organizado por el Ateneo de Pontevedra. Acompañarán al autor la arquitecta Teresa Táboas y el periodista cronista parlamentario de El País Xosé Hermida.