Abel Losada desmiente a la conselleira de Vivenda sobre los porcentajes de titularidad el parque de maquinaria

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, compareció este jueves en el parque de maquinaria del Estado, acompañado por el jefe provincial de la Unidad de Carreteras, José Manuel Piris, para responder a la polémica con la Xunta de Galicia por la titularidad de la parcela, señalada por la administración autonómica como posible suelo para vivienda pública.

Losada calificó de «descortesía institucional» la visita de la conselleira de Vivenda, María Allegue, a las instalaciones y explicó que puede entorpecer una negociación técnica ya abierta para ajustar el reparto de superficies.

Recordó que el recinto fue patrimonio estatal hasta 1982 y que, con las transferencias autonómicas, se cedió a la Xunta «aproximadamente un 37%» del conjunto. Frente a la cifra difundida por la conselleira —«75% para la Xunta y 25% para el Estado»—, afirmó que los técnicos del Ministerio sitúan el reparto actual en un 63% para el Estado y un 37% para la administración autonómica.

Según indicó, la negociación busca cerrar un acuerdo del 57% para el Ministerio y el 43% para la Xunta, «sobre 2.768 metros cuadrados».

Losada defendió la «utilidad» del parque, ya que el patio, aseguró, es «imprescindible» para la maniobrabilidad y el estacionamiento de turismos y camiones. «No existe ninguna posibilidad» de trasladar la maquinaria a otro lugar, remarcó, y pidió «respeto institucional», además de disculpas por «llegar a casa de un tercero para decirle que se vaya».

En materia de vivienda, reprochó a la Xunta su baja ejecución presupuestaria durante años y criticó que «invisibilice» al Estado al presentar como propios fondos europeos transferidos por el Gobierno.

A su juicio, la administración autonómica puede comprar suelo y promover vivienda protegida en otros espacios, sin acudir a una parcela estatal «que además se está utilizando». También vinculó el anuncio a «publicidad y propaganda» en clave preelectoral.