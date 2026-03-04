Audición
Xoga aboga por el silencio como aliado para la salud auditiva
El colectivo pide prevención en la exposición al ruido y el uso de aparatos electrónicos
A.L.
La asociación XOGA-Organización de diversidad sensorial de Galicia abogó ayer en Pontevedra «por el silencio para prevenir la pérdida de audición y cuidar la salud auditiva», con motivo del 3 de marzo, Día Mundial de la Audición.
Este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora la efemérides bajo el lema «De las comunidades a las aulas: cuidado auditivo para todos los niños», por lo que desde XOGA quieren poner el énfasis en «el riesgo y los daños que genera el ruido, uno de los principales enemigos de la audición», especialmente entre los menores.
La OMS estima que la pérdida auditiva afecta a alrededor de 90 millones de niños y adolescentes en todo el mundo y advierte de que el 50 % de los adolescentes y jóvenes en países desarrollados corre el riesgo de sufrir pérdida auditiva debido a la sobreexposición al ruido y al uso inadecuado de dispositivos electrónicos.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»