Xoga aboga por el silencio como aliado para la salud auditiva

La asociación XOGA-Organización de diversidad sensorial de Galicia abogó ayer en Pontevedra «por el silencio para prevenir la pérdida de audición y cuidar la salud auditiva», con motivo del 3 de marzo, Día Mundial de la Audición.

Este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora la efemérides bajo el lema «De las comunidades a las aulas: cuidado auditivo para todos los niños», por lo que desde XOGA quieren poner el énfasis en «el riesgo y los daños que genera el ruido, uno de los principales enemigos de la audición», especialmente entre los menores.

La OMS estima que la pérdida auditiva afecta a alrededor de 90 millones de niños y adolescentes en todo el mundo y advierte de que el 50 % de los adolescentes y jóvenes en países desarrollados corre el riesgo de sufrir pérdida auditiva debido a la sobreexposición al ruido y al uso inadecuado de dispositivos electrónicos.