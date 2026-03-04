Transportes anula la Variante Oeste de Caldas que rechazaban concellos y vecinos

La Variante Oeste de Caldas, que movilizó en su contra a los concellos de Caldas de Reis y Portas y a cientos de vecinos porque el trazado elegido «mata el rural», ya está en el cajón del Ministerio de Transportes, que ha decidido cancelar el proyecto. Pero el anuncio no lo ha hecho el Gobierno central sino el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que mantuvo este miércoles en Caldas una reunión con vecinos de las parroquias afectadas y con el alcalde Jacobo Pérez.

Besteiro les trasladó el resultado de las gestiones que realizó con el Gobierno tal y como se había comprometido con los vecinos en una reunión anterior: la cancelación del proyecto de la Variante Oeste de Caldas y el nuevo acceso al Puerto de Vilagarcía tal y como estaba configurado. «El Gobierno va a cancelar el actual proyecto y abrir una nueva etapa para replantear la solución de movilidad en esta zona», explicó.

Según indicó, esta decisión «responde a la necesidad de buscar alternativas que permitan desviar el tráfico de la N-640 alrededor de Caldas sin provocar las aficiones sociales y territoriales que generaba el trazado inicial». Por ello, Besteiro señaló que «ahora se abre un nuevo escenario en el que el Ministerio estudiará una reformulación de la circunvalación de la N-640 a su paso por Caldas, con el objetivo de encontrar una solución más idónea para el territorio»

Además, anunció que los socialistas llevarán al Parlamento de Galicia la demanda de recuperar el proyecto de la VG-47, una infraestructura destinada a conectar el puerto de Vilagarcía con la AP-9 y que permanece paralizada por la Xunta desde hay más de una década. Se trata del vial de alta capacidad entre Curro (Barro) y Baión (Vilanova), del que solo se ejecutó un mínimo tramo en el macronudo de Curro.

Según explicó, reactivar esta infraestructura «permitiría mejorar la conexión con el puerto y avanzar en una planificación más ordenada de las infraestructuras de la comarca: Hoy demostramos que cuándo se escucha a los vecinos y se analizan bien los proyectos se pueden tomar decisiones más responsables para el territorio», concluyó.

Por su parte, el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, destacó también el trabajo realizado en los últimos meses por las plataformas afectadas, y subrayó que «que fueron meses de reuniones, gestiones y mucho trabajo para explicar que el proyecto tal y como estaba planteado no era a mejor solución para Caldas»

Añadió que la cancelación del proyecto abre ahora una nueva etapa en la que «será necesario seguir trabajando para encontrar alternativas que permitan reducir el tráfico por el centro de la villa y mejorar la movilidad de la comarca». La plataforma se reunirá en breve con el Delegado del Gobierno y este tema se llevará también al pleno municipal.