Talleres en colegios, andaina y cine: así será el 8M en Caldas de Reis

El Concello de Caldas de Reis ha presentado la programación con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, con actividades repartidas durante todo el mes de marzo y pensadas para distintos sectores de la población, con especial atención al ámbito educativo y social. La edil de Igualdade, Rocío Ferro, y el alcalde, Jacobo Pérez, señalaron que el objetivo es implicar a la vecindad y seguir avanzando hacia una sociedad igualitaria, «sin discriminaciones de género».

Las primeras propuestas se desarrollarán en los centros educativos. Entre ellas figura el taller «Nin un biquiño á forza», dirigido al alumnado de 3º y 4º de Primaria e impartido por una experta en género y relaciones afectivas. La iniciativa busca trabajar el respeto, el reconocimiento de emociones, el consentimiento y los valores de igualdad como base de relaciones sanas y libres de violencia.

Además, mañana y el viernes llegará a los colegios el espectáculo «Elas sempre contan», una performance de narración oral basada en cuentos de autoras como Adela Turín, Ledicia Costas o Raquel Díaz Reguera, con el fin de desmontar estereotipos que «nos limitan desde la niñez». El primer día habrá pases en el CPI San Fermín y el CEIP San Clemente, y el segundo en el CPR La Encarnación y el CPI Alfonso VII.

El propio domingo se celebrará una nueva edición de la Andaina pola Igualdade con salida a las 10.15 horas desde el paseo Román López, con un recorrido de 10 kilómetros. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa. Antes, a las 10.00, está prevista la lectura del manifiesto del 8M.

Esa misma jornada, a las 19.00 horas, el Auditorio Municipal acogerá la proyección del cortometraje «Pura», dirigido y producido por Carmen Méndez y premiado con un Mestre Mateo el año pasado. Tras la sesión habrá una charla-coloquio al respecto.

El programa continuará el 15 de marzo, a las 17.30 horas, con el espectáculo familiar «Sue Moreno 4.0» en el paseo de As Palmeiras, y se cerrará el sábado 21 con una excursión a la Ribeira Sacra dirigida a mujeres mayores de edad, con inscripción abierta hasta el viernes 6 en Servicios Sociales o en el CIM (986 530 814). La programación cuenta con financiación de la Deputación de Pontevedra, del Pacto de Estado y de fondos propios.