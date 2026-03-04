Sanxenxo amplía el Plan Concilia y crea talleres en todas las vacaciones

Sanxenxo refuerza su oferta de conciliación con la ampliación del programa previsto para el verano y la puesta en marcha de talleres en cada período vacacional escolar. La conselleira de Educación, Nati Parada, se reunió esta mañana con representantes de las ANPA para trasladarles las novedades. «El objetivo es facilitar la conciliación a todas las familias trabajadoras del municipio con una propuesta amplia para atender a niños y niñas de 3 a 12 años», señaló.

El Concello acaba de licitar el servicio por 213.807 euros, dividido en dos lotes y con una duración de dos años. El primero corresponde al Plan Concilia, que por primera vez abarcará todo el período de vacaciones, incluyendo también los días de junio y septiembre, antes y después del inicio del curso. El segundo lote se destina a los talleres de Navidad, Carnaval y, como novedad, Semana Santa, que se desarrollarán de lunes a Jueves Santo.

Estos talleres tendrán horario de 9.00 a 14.30 horas, ofertarán 221 plazas y se realizarán en el colegio de Nantes. Por su parte, el Plan Concilia mantendrá dos sedes para facilitar el acceso de las familias: el colegio de O Telleiro y el de A Florida. En total, se ofertarán 910 plazas, con 94 por quincena, y se reservarán 40 para menores con diversidad funcional. El precio será de 45 euros por quincena y de 230 euros para el período completo.

En cuanto a los horarios, el programa ofrecerá la opción de 8.00 a 15.30 horas, con posibilidad de llevar comida de casa, o de 9.30 a 14.00 horas para quienes no utilicen el servicio de comedor en las instalaciones municipales.

La empresa adjudicataria convocará una reunión previa al inicio de la actividad para explicar el funcionamiento del servicio y presentar la programación, que incluirá actividades y al menos dos salidas semanales a la playa u otros espacios orientados a dar a conocer los recursos culturales y naturales del entorno.