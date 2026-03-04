Visita al cole
Rubén Domínguez y Adrián Abalo, con los alumnos del CEP Marcos Portela
En la mañana de ayer, el entrenador, Rubén Domínguez, y segundo entrenador, Adrián Abalo, del Pontevedra, visitaron a los alumnos del Centro de Educación Primaria Marcos Portela y compartieron una jornada extraordinaria todos juntos junto a más de 250 alumnos.
El cuerpo técnico granate agradeció la grana cogida por los niños y niñas les repartieorn entradas apra el partido de este próximo domingo, frente a Unionistas de Salamanca, a las 16.15 horas.
