En la mañana de ayer, el entrenador, Rubén Domínguez, y segundo entrenador, Adrián Abalo, del Pontevedra, visitaron a los alumnos del Centro de Educación Primaria Marcos Portela y compartieron una jornada extraordinaria todos juntos junto a más de 250 alumnos.

Rubén Domínguez y Adrián Abalo, con los alumnos del CEP Marcos Portela | FDV

El cuerpo técnico granate agradeció la grana cogida por los niños y niñas les repartieorn entradas apra el partido de este próximo domingo, frente a Unionistas de Salamanca, a las 16.15 horas.