Rías Baixas se promociona en Berlín

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, encabeza la expedición de Turismo Rías Baixas a la Feria Internacional de Viajes y Turismo ITB de Berlín, uno de los eventos de mayor impacto para este sector en Europa, con el objetivo de seguir avanzando en la estrategia de internacionalización de la provincia impulsada por el gobierno provincial. Una muestra del trabajo que se está realizando por la captación de más visitantes extranjeros está en que Turismo Rías Baixas cuenta con un stand propio en este congreso para dar mayor visibilidad al destino y establecer líneas de colaboración con profesionales del sector de Alemania, que cuenta con un público muy propicio para el turismo natural que ofrece la provincia a través de propuestas como el Camino de Santiago.