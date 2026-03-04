Obras
Reparación del cuartel de Sanxenxo
El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, celebró la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado del expediente correspondiente a las obras de reparación de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil en Sanxenxo, una estructura que resultó gravemente dañada por los temporales registrados el pasado mes de enero.
Losada, que realizó una visita al inmueble para comprobar sobre el terreno el alcance de los desperfectos, informó de que la tramitación para la adjudicación de las obras mediante el procedimiento de emergencia ya está culminada. Según indicó, la adjudicación se formalizará en los próximos días y el inicio de los trabajos será inmediato.
El plazo de ejecución previsto es de tres meses, por lo que, según remarcó el subdelegado, la incidencia quedará resuelta en un corto periodo de tiempo. La intervención contempla una reparación completa de la cubierta, incluyendo la construcción de armaduras, el recubrimiento, la colocación de vierteaguas, canales y el revestimiento necesario para garantizar la estanqueidad y la seguridad de la instalación.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»