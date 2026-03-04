Reparación del cuartel de Sanxenxo

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, celebró la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado del expediente correspondiente a las obras de reparación de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil en Sanxenxo, una estructura que resultó gravemente dañada por los temporales registrados el pasado mes de enero.

Losada, que realizó una visita al inmueble para comprobar sobre el terreno el alcance de los desperfectos, informó de que la tramitación para la adjudicación de las obras mediante el procedimiento de emergencia ya está culminada. Según indicó, la adjudicación se formalizará en los próximos días y el inicio de los trabajos será inmediato.

El plazo de ejecución previsto es de tres meses, por lo que, según remarcó el subdelegado, la incidencia quedará resuelta en un corto periodo de tiempo. La intervención contempla una reparación completa de la cubierta, incluyendo la construcción de armaduras, el recubrimiento, la colocación de vierteaguas, canales y el revestimiento necesario para garantizar la estanqueidad y la seguridad de la instalación.