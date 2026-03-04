El PSOE acusa al alcalde de apropiarse de sus proyectos

El grupo municipal socialista de Poio ha denunciado que el alcalde ha convocado una reunión «informativa» en A Caeira para «presentar como propios unos proyectos que fueron redactados y comprometidos en el anterior mandato, en el marco del contrato del agua, y que él mismo tuvo paralizados durante tres años».

Los socialistas acusan a Ángel Moldes de dejar a A Caeira y Boavista sin ninguna actuación relevante, ni mejoras en la movilidad, ni renovación de servicios, «ni intervención conocida».