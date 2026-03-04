Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Caeira

El PSOE acusa al alcalde de apropiarse de sus proyectos

R. P.

Poio

El grupo municipal socialista de Poio ha denunciado que el alcalde ha convocado una reunión «informativa» en A Caeira para «presentar como propios unos proyectos que fueron redactados y comprometidos en el anterior mandato, en el marco del contrato del agua, y que él mismo tuvo paralizados durante tres años».

Los socialistas acusan a Ángel Moldes de dejar a A Caeira y Boavista sin ninguna actuación relevante, ni mejoras en la movilidad, ni renovación de servicios, «ni intervención conocida».

