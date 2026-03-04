Pontevedra reúne tres citas de música y escena con protagonismo femenino esta primavera

Pontevedra refuerza su agenda cultural de los próximos meses con tres propuestas que combinan música y escena desde una mirada contemporánea, con especial protagonismo femenino y una relación directa con la tradición gallega. La programación reparte sus citas entre el Teatro Principal, que acogerá dos actuaciones, y el Recinto Feiral, donde se celebrará un concierto de gran formato con el regreso de Fillas de Cassandra.

La primera fecha será el viernes, 25 de abril en el Teatro Principal, con el concierto de Gala i Ovidio. El proyecto une a la cantante Aída Tarrío y al músico y productor Raül Refree en una propuesta que nace del interés compartido por el repertorio tradicional y deriva hacia nuevos territorios donde los géneros se mezclan y la raíz se intuye sin imponerse. Su primer trabajo discográfico, Un final que parece un principio, se presenta como un diálogo entre la voz de Tarrío y una producción que incorpora texturas electrónicas y un enfoque experimental, con un resultado íntimo y evocador.

El segundo hito llegará el viernes, 9 de mayo en el Recinto Feiral, con la estrea absoluta del nuevo espectáculo de Fillas de Cassandra. El dúo formado por María SOA y Sara Faro regresará a los grandes escenarios gallegos tras un año de ausencia para presentar en directo Tertúlia, un disco previsto para esta primavera. La propuesta amplía su lenguaje con una mezcla de voces cantadas y poética, bases electrónicas con peso propio y armonías corales. El álbum se plantea como un espacio abierto de reunión y celebración, con una identidad rabiosamente contemporánea y feminista.

El cierre del ciclo será el viernes, 22 de mayo en el Teatro Principal con BenQuerer, una pieza que conecta música y danza y reúne al bailador Fran Sieira con el dúo Caamaño y Ameixeiras en directo. El espectáculo profundiza en la idea de quererse bien y en los procesos de adaptación ante los cambios cotidianos, alejándose de la promesa de felicidad permanente para centrarse en el autocuidado emocional, el amor propio y el aprendizaje de poner límites. La propuesta incorpora, además, un encuentro final con el público a modo de posfunción, concebido como un espacio de diálogo para compartir claves del trabajo y reflexiones vinculadas a los temas que atraviesan la obra.

Con estas tres fechas, Pontevedra dibuja una primavera cultural que alterna formatos y escenarios, y que apuesta por proyectos capaces de tender puentes entre patrimonio, creación actual y perspectiva de género.