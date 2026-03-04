Opositar, cocinar o comprar: el día a día de Down Pontevedra Xuntos

En la Boa Vila la integración se entrena. En una sala, un grupo repasa cómo presentar un currículum; en otra, se trabaja la autonomía con tareas que parecen sencillas hasta que uno entiende lo que implican, como cocinar, planificar la compra, organizarse en equipo y tomar decisiones. Ayer, la rutina en Down Pontevedra Xuntos se alteró por la visita del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, junto a la edil, Anabel Gulías, que propició que surgiesen algunas miradas más nerviosas. Aunque precisamente el objetivo de la asociación fundada en 1991 es ese, que la vida sea lo más «ordinaria» posible en todas las etapas.

En sus instalaciones en O Gorgullón atienden a más de 120 usuarios, en su mayoría personas con síndrome de Down, aunque en la etapa adulta también integra a personas con otras discapacidades intelectuales. El crecimiento sostenido de los últimos años ha convertido sus instalaciones en un lugar cada vez más lleno de actividades. La entidad mantiene una lista de espera de 60 personas a las que no puede admitir por falta de capacidad.

El ejercicio nunca falta en las instalaciones. | GUSTAVO SANTOS

Su presidente, Manuel Pérez Cabo, insistió durante el recorrido en la importancia de «visibilizar un trabajo que combina atención educativa, formación para la vida diaria, ocio y acompañamiento a las familias». En el ámbito escolar, explicó que los profesionales mantienen un contacto continuo con los orientadores de los centros donde estudian los jóvenes, buscando que el apoyo sea «real, coordinado y sin dejar huecos».

En lo laboral, el programa de empleo de Xuntos cuenta con 27 personas, todas ellas con alguna experiencia de trabajo gracias a prácticas o contrataciones facilitadas por empresas del entorno. El «entrenamiento» incluye también visitas a empresas para familiarizarse. En la trayectoria de la asociación ya figuran empleados en gasolineras o pizzerías, ejemplos concretos de una inserción que no se queda en talleres internos. Incluso, algunos usuarios están preparando oposiciones, y uno de ellos, contaron, ya consiguió aprobar, un hito que se celebra como un triunfo colectivo.

La entidad, además, mira más allá del presente inmediato. Como principal novedad, Pérez Cabo destacó un programa «pionero en Galicia» para abordar el envejecimiento de los usuarios y planificar una transición menos brusca hacia recursos residenciales. A partir de los 34 o 35 años, se realizan test anuales para evaluar la evolución y se fomenta el contacto constante con residencias y centros de día mediante visitas mutuas con la idea de anticiparse.

La asociación atiende a más de 120 usuarios. | GUSTAVO SANTOS

La salud y el bienestar también se trabajan desde lo práctico. Durante el día, realizan sesiones de movilidad y gimnasia, salidas al exterior y ejercicios de fuerza; «hay que estar fuertes y flexibles», exclaman. Además, en la asociación también mantienen un huerto. Un espacio que suma actividad física, hábitos y responsabilidad compartida entre los usuarios.

Durante la visita a las instalaciones, el regidor pontevedrés calificó de «excepcional» el trabajo de Xuntos, elogiando el esfuerzo de la junta directiva y de las familias, y reafirmó la colaboración municipal con una entidad que, con 17 profesionales y la coordinación de Paula —señalada como pieza clave por el presidente Pérez Cabo—, sostiene un modelo de inclusión que sigue creciendo, aunque sus paredes ya empiecen a quedarse pequeñas.