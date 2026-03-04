Una obra viaria rompe la tubería y afecta a la red de abastecimiento

Ayer, el servicio municipal de abastecimiento de agua sufrió una avería en la red de distribución en alta como consecuencia de unas obras de señalización viaria que se estaban realizando en la carretera EP-8402, en el tramo Cuntis–Cequeril, por encargo de la Diputación de Pontevedra. Durante la ejecución de los trabajos, los operarios perforaron accidentalmente la tubería general de abastecimiento en alta, lo que provocó incidencias en el suministro y obligó a activar el protocolo de actuación.

Una vez detectada la rotura, el Concello de Cuntis movilizó de inmediato a los servicios municipales y al personal de la empresa concesionaria, Espina y Delfín, que se desplazaron a la zona para evaluar el alcance de los daños, asegurar el área de intervención y acometer las tareas de reparación. Los trabajos se centraron en localizar el punto exacto de la fuga, aislar el tramo afectado y proceder a la reposición de la conducción para poder recuperar el caudal con normalidad.

Ante esta situación, el Concello emitió un aviso a la población solicitando un uso responsable del agua y recomendando reducir el consumo mientras avanzaban las labores, dado que el restablecimiento completo del servicio se estimaba en el plazo de unas horas. Además, se indicó que la normalización del suministro dependería de la evolución de la reparación y de la estabilización posterior de la red.