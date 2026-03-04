Accesibilidad
Nuevas quejas por las aceras en Poio tras varias caídas de personas
Vecinos de San Salvador esquivan a diario baches, baldosas sueltas y desniveles
La caída el pasado lunes de un vecino de 88 años en una de las aceras en mal estado de acceso al centro comercial A Barca, en San Salvador de Poio, se suma a la de otra mujer hace tan solo unas semanas, «y algún tropiezo más de vez en cuando», aseguran tanto viandantes como comerciantes de la zona.
El anciano en cuestión, vecino de A Barca, se cayó al tropezar con un tramo pronunciado de baldosas levantadas y rotas, en medio y medio de la acera, por lo que es muy difícil esquivarlas. Sufrió heridas en la cara, una mano y rodilla. «Se pudo haber matado, porque se cayó hacia la calzada. Menos mal que en ese momento no pasaba ningún coche pegado a la acera», asegura uno de los dos hombres que en ese momento se encontraban en la marquesina del autobús de la rotonda y que acudieron en su ayuda, levantándolo e incluso acompañándolo hasta su portal.
No es esa la única acera por la que los vecinos protestan. También en la intersección con el propio acceso al centro comercial hay baldosas rotas y levantadas y en el tramo inicial del puente de A Barca también son notables los baches peligrosos para las personas con movilidad más reducida.
«Por no hablar de que para lograr llegar hasta aquí con el carrito de la compra es una odisea», se lamenta a FARO otra mujer que diariamente acude a comprar al hipermercado.
Si bien es cierto que la accesibilidad de la zona se mejorará con las obras de humanización de la Xunta, por el momento los meses siguen pasando y el estado del pavimento va a peor y, con él, el enfado de los vecinos. «Tendrá que pasar algo gordo para que el Concello de Poio nos haga caso», afirman, «por ahora todo son excusas».
