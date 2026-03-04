El mayor parque urbano de Pontevedra se estrenará a finales de 2026

Pontevedra comienza la cuenta atrás para la llegada del que será el parque más grande de la ciudad. Con 34.650 metros cuadrados de extensión, el parque urbano de A Parda se convertirá «a finales de este año o como tarde a principios del que viene», argumenta el alcalde lerezano, Miguel Anxo Fernández Lores, en el recinto al aire libre por excelencia para los pontevedreses.

El proyecto cuenta con una inversión de 5.317.603,19 euros. «Todavía queda mucho por hacer, pero ya se han llenado cinco metros de altura con tierra para nivelar la zona de aparcamiento», explicó el equipo de gobierno en su visita a las obras. Además, mostraron su orgullo porque los trabajos lo estén realizando dos empresas locales y apuntaron que el relleno se ha hecho con tierra de la zona, «de los antiguos terrenos de Tafisa».

La zona albergará un parque infantil como uno de los elementos más innovadores, varias zonas de juego y descanso al aire libre, un canal de agua —finalmente con circuito cerrado—, un mirador, dos aparcamientos y, en planes de futuro, un pabellón para el cual el Concello se reserva una superficie de 8.100 metros cuadrados.