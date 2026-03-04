La marinense Margarita Barcia Sanmartín, premio 8 de Marzo de UGT

"Están en xogo os nosos dereitos que non nos regalaron e o futuro dos e das que veñen detrás” asegura Margarita Barcia Sanmartín, la vecina de Ardán (Marín) a la que la Unión Comarcal de UGT de Pontevedra-Arousa-Deza distingue este año con el Premio 8 de Marzo, a propuesta de laServizos, Mobilidade e Consumo de Pontevedra, Arousa e Deza (FeSMC). Sabe de lo que habla, pues a sus 59 años suma cerca de 45 de vida laboral, un recorrido iniciado con 15 años en la carnicería de la plaza de abastos de Seixo. Una década más tarde entró a trabajar en Eroski, donde continúa.

El acto de entrega del premio tendrá lugar en la sede de UGT del Edificio Sindical de Pontevedra, este viernes 6 de marzo, a las 11.30 horas. Junto a ella estarán compañeras y compañeros de trabajo y del sindicato en el que debutó como delegada hace tres años y además asumiendo la Presidencia del Comité de Empresa del centro Eroski de Poio, de cuyo personal forma parte.

Ante la creación del primero Comité del Hipermercado de A Barca, decidió dar un paso al frente “porque vía medo, víao na xente nova que debería estar a loitar por mellorar as súas condicións e non se presentaba (ás eleccións sindicais) por temor a ter problemas. Ninguén debe dar por feito que todo o conseguido non pode perderse, hai que seguir pelexando para conquerir máis dereitos e, ás veces, mesmo para non retroceder”, subraya Marga Barcia.

La homenajeada por UGT este 8 de Marzo reivindica también la necesidad de seguir avanzando, no solo en el mundo laboral, sino en el camino de la igualdad. Un camino que comienza, o tendría que comenzar, a andar en la casa. “Hai que ensinar respecto, que os homes e mulleres somos libres e iguais. Eu aos meus fillos, teño unha moza de 28 e un mozo de 24, expliqueilles que ninguén nos pertence e non pertencemos a ninguén” explica Marga Barcia Sanmartin.

Según UGT "está preocupada por lo que considera retrocesos sociales: el auge de la derecha y sus valores rancios de otras épocas, sobre todo entre los jóvenes, como la creciente homofobia, el rechazo a los inmigrantes o el desprecio al feminismo".

Noticias relacionadas

Como muchas mujeres que lucharon por una vida digna, con esfuerzo y empatía, Marga resta importancia a su trayectoria vital y mantiene que "seguro que hai outras moitas mulleres que poderían recibir este Premio 8 de Marzo”. Con todo se declara “contenta” e “emocionada” y tira de retranca para mostrar su agradecimiento: “Mellor un premio, que unha labazada”.