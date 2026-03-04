Marín proyecta «Os Camiños de Colón» este jueves

El Museo Municipal Manuel Torres acogerá el jueves, a las 20.00 horas, la proyección del documental Os Camiños de Colón, en un acto organizado por el Club de Opinión Portocelo de Marín.

La sesión contará con la intervención de Eduardo Esteban Meruéndano, presidente de la Asociación Cristóbal Colón Gallego, quien mantendrá un coloquio posterior sobre el debate en torno a la identidad del Descubridor de América. La presentación correrá a cargo del presidente del foro marinense, Ángel G. Carragal.