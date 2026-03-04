Documental
Marín proyecta «Os Camiños de Colón» este jueves
Marín
El Museo Municipal Manuel Torres acogerá el jueves, a las 20.00 horas, la proyección del documental Os Camiños de Colón, en un acto organizado por el Club de Opinión Portocelo de Marín.
La sesión contará con la intervención de Eduardo Esteban Meruéndano, presidente de la Asociación Cristóbal Colón Gallego, quien mantendrá un coloquio posterior sobre el debate en torno a la identidad del Descubridor de América. La presentación correrá a cargo del presidente del foro marinense, Ángel G. Carragal.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»
- La obra de Castelao «A derradeira leición do Mestre» llegará al Museo de Pontevedra el 28 de junio
- Otra oportunidad para dos frailecillos