Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza a EspañaDenuncia Okupación VigoDerrumbe pasarela SantanderMuere Fernando ÓnegaProhibidas las mascotasSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Reivindicación

La huelga de médicos tiene más seguimiento en horario de tarde

A.L.

Pontevedra

La huelga de médicos de Atención Primaria convocada por el sindicato O´Mega logró ayer mayor seguimiento en horario de tarde en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, con un 9,52%, según informó la Consellería de Sanidade. En el horario de mañana fue la mitad, de un 4,85%.

Desde la Xunta se insta a O´Mega a desconvocar el paro y le acusa de estar perjudicando a los pacientes y resto de profesionales de la sanidad pública. Por el contrario, el sindicato afirma que el acuerdo con otras formaciones no supone ningún beneficio ni para pacientes ni los propios médicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents