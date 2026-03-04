Reivindicación
La huelga de médicos tiene más seguimiento en horario de tarde
A.L.
Pontevedra
La huelga de médicos de Atención Primaria convocada por el sindicato O´Mega logró ayer mayor seguimiento en horario de tarde en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, con un 9,52%, según informó la Consellería de Sanidade. En el horario de mañana fue la mitad, de un 4,85%.
Desde la Xunta se insta a O´Mega a desconvocar el paro y le acusa de estar perjudicando a los pacientes y resto de profesionales de la sanidad pública. Por el contrario, el sindicato afirma que el acuerdo con otras formaciones no supone ningún beneficio ni para pacientes ni los propios médicos.
