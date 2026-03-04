Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

8M en Pontevedra

Feminismo para "no volver a encerrarse en casa"

La campaña del 8M del Concello de Pontevedra se centra este año en frenar los discursos de la ultraderecha contra la igualdad

“Pontevedra es feminista el 8M y los 365 días del año”, asegura la concelleira Anabel Gulías

La manifestación central saldrá a las 18 horas de la Praza da Peregrina este domingo

Una mujer sostiene un cartel reivindicativo en la manifestación del 8M del año pasado de Pontevedra.

Una mujer sostiene un cartel reivindicativo en la manifestación del 8M del año pasado de Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS

Ana López

Pontevedra

La campaña del Concello de Pontevedra por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se centra este año en la lucha para no perder los derechos conseguidos. Así, con el lema “Non van conseguir que o medo nos volva encerrar na casa”, el gobierno local ha programado numerosas actividades no solo para ese día, sino para todo el año, porque “Pontevedra es feminista el 8M y los 365 días del año”.

La concelleira de Igualdade, Anabel Gulías, presentó este miércoles la programación y recordó que “el feminismo está pasando por un momento en el que está sufriendo una gran agresión, con un discurso reaccionario que está llevando a que haya mujeres sean agredidas y que incluso tengan que dejar sus ciudades”, en clara referencia a las campañas de la ultraderecha contra el movimiento por la igualdad de mujeres y hombres.

“Esto no debe de ser minimizado. Durante mucho tiempo las mujeres fueron relegadas de los espacios públicos y eso lo vamos a combatir”, subrayó Gulías, que añadió que “el feminismo no hace más que reivindicar la igualdad de las personas, seguiremos en las calles luchando por la igualdad”.

Lectura de manifiesto y manifestación

La programación local del 8M se abrirá este viernes a las 12 horas con el despliegue de la pancarta en el balcón de la Casa Consistorial de la Praza de España y la lectura del manifiesto redactado por alumnado del IES Frei Martín Sarmiento en el marco de las actividades del Consello da Muller Nova.

El domingo, 8 de marzo, tendrá lugar la manifestación central organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, que partirá a las 18 horas de la Praza da Peregrina bajo el lema “Feminismo é revolución”. Habrá también otro acto reivindicativo previo, en horario de mañana, a las 11.30 horas, organizado por el colectivo transfeminista Fulanas.  

El viernes y sábado 13 y 14 de marzo tendrá lugar el congreso “As mulleres que opinan son perigosas”, organizado por las periodistas pontevedresas Diana López Varela y Susana Pedreira.

En el pleno municipal del 23 de marzo está previsto que se vuelva a leer el manifiesto realizado por los estudiantes pontevedreses.

Entre abril y junio habrá varias ponencias y debates, en las que participarán conocidas activistas feministas, como las periodistas Cristina Fallarás, Carmen Valiña o la escritora Ledicia Costas, entre otras.

Asimismo, Anabel Gulías anunció que desde el Concello de Pontevedra se está creando una “newsletter” feminista para dar difusión a todas las actividades que se celebren en el municipio. Se podrá consultar a partir del 8 de marzo en la página web de Igualdade: https://igualdade.pontevedra.gal/

TEMAS

