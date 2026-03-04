Feminismo para "no volver a encerrarse en casa"

La campaña del Concello de Pontevedra por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se centra este año en la lucha para no perder los derechos conseguidos. Así, con el lema “Non van conseguir que o medo nos volva encerrar na casa”, el gobierno local ha programado numerosas actividades no solo para ese día, sino para todo el año, porque “Pontevedra es feminista el 8M y los 365 días del año”.

La concelleira de Igualdade, Anabel Gulías, presentó este miércoles la programación y recordó que “el feminismo está pasando por un momento en el que está sufriendo una gran agresión, con un discurso reaccionario que está llevando a que haya mujeres sean agredidas y que incluso tengan que dejar sus ciudades”, en clara referencia a las campañas de la ultraderecha contra el movimiento por la igualdad de mujeres y hombres.

“Esto no debe de ser minimizado. Durante mucho tiempo las mujeres fueron relegadas de los espacios públicos y eso lo vamos a combatir”, subrayó Gulías, que añadió que “el feminismo no hace más que reivindicar la igualdad de las personas, seguiremos en las calles luchando por la igualdad”.

Lectura de manifiesto y manifestación

La programación local del 8M se abrirá este viernes a las 12 horas con el despliegue de la pancarta en el balcón de la Casa Consistorial de la Praza de España y la lectura del manifiesto redactado por alumnado del IES Frei Martín Sarmiento en el marco de las actividades del Consello da Muller Nova.

El domingo, 8 de marzo, tendrá lugar la manifestación central organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, que partirá a las 18 horas de la Praza da Peregrina bajo el lema “Feminismo é revolución”. Habrá también otro acto reivindicativo previo, en horario de mañana, a las 11.30 horas, organizado por el colectivo transfeminista Fulanas.

El viernes y sábado 13 y 14 de marzo tendrá lugar el congreso “As mulleres que opinan son perigosas”, organizado por las periodistas pontevedresas Diana López Varela y Susana Pedreira.

En el pleno municipal del 23 de marzo está previsto que se vuelva a leer el manifiesto realizado por los estudiantes pontevedreses.

Entre abril y junio habrá varias ponencias y debates, en las que participarán conocidas activistas feministas, como las periodistas Cristina Fallarás, Carmen Valiña o la escritora Ledicia Costas, entre otras.

Asimismo, Anabel Gulías anunció que desde el Concello de Pontevedra se está creando una “newsletter” feminista para dar difusión a todas las actividades que se celebren en el municipio. Se podrá consultar a partir del 8 de marzo en la página web de Igualdade: https://igualdade.pontevedra.gal/