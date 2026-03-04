Ence Terra refuerza el sector forestal en Galicia, Asturias y Cantabria

Ence Terra, la iniciativa de Ence que integra toda su actividad forestal, ha cerrado 2025 con "importantes hitos", según destaca la empresa. El centro de entrenamiento de motoserristas de Villalba (Lugo), inaugurado en diciembre de 2024, ha celebrado más de 20 jornadas formativas, con la participación de 80 profesionales de Galicia, Asturias y Cantabria. Estas sesiones, de ocho horas cada una, "han contribuido a reforzar la prevención y la profesionalización en los aprovechamientos forestales vinculados a Ence Terra", añade la compañía en un comunicado.

De forma complementaria, también en 2025, cerca de 30 maquinistas forestales han participado en programas específicos para mejorar la concienciación preventiva y compartir buenas prácticas en seguridad, además de profundizar en aspectos relacionados con el mantenimiento y el manejo de estos equipos.

Estos avances "refuerzan la apuesta de la compañía por la profesionalización del sector con formación especializada, inversiones en infraestructuras, impulso al servicio de asesoramientos a los propietarios forestales, y el impuso de las nuevas soluciones tecnológicas", señala Ence.

En paralelo, la compañía ha avanzado en su plan de inversión y mejora de los parques de madera en las fábricas de Pontevedra y Navia. Ence Terra también ha puesto en marcha un innovador servicio de taller móvil, en colaboración con talleres especializados, para atender averías de maquinaria directamente en el monte. Este servicio, apoyado en una aplicación móvil y una plataforma web, reduce tiempos de reparación y garantiza la continuidad del trabajo forestal. Además, se complementa con el servicio de maquinaria de sustitución, que permite mantener la actividad cuando las reparaciones requieren más tiempo.

La empresa subraya que "el compromiso con los propietarios forestales, otro de los pilares estratégicos de Ence Terra, se ha reforzado con la superación de los 2.350 asesoramientos gratuitos y personalizados desde el inicio del programa en 2023, cerca de 1.000 de ellos realizados en 2025".

Noticias relacionadas

Explica que "estas recomendaciones técnicas han tenido impacto en más de 4.500 hectáreas, incluyendo recomendaciones de fertilización ajustadas a cada parcela basadas en una red de más de 1.500 muestreos y análisis de suelos realizados, red que permitirá optimizar la gestión nutricional y la productividad de las masas forestales".