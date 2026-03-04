Distribuyen 10.000 euros para proyectos de asociaciones de igualdad

El Concello de Poio abre desde hoy hasta el próximo 6 de abril el plazo para que las asociaciones locales de mujeres pidan ayudas a proyectos de igualdad y contra la violencia machista, con tramitación solo electrónica en la sede municipal. La concelleira de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, señala que «estas subvenciones apoyan actividades que promuevan la igualdad, mejoren la calidad de vida de las mujeres y refuercen el movimiento asociativo».

El plan suma un monto total de 10.000 euros y concede 1.000 por proyecto, compatibles con otras ayudas sin superar el coste. Se repartirán por orden de entrada. La campaña del 8M arranca este viernes con un paro institucional a las 12.00 horas y un homenaje en el Pazo Besada a las 19.30 horas, con la proyección de un documental para todo el vecindario.