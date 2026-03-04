Declarada prioritaria la licencia para la segunda fase de las excavaciones

El Concello de Pontevedra viene de dar un nuevo impulso para el avance de la recuperación del convento de Santa Clara. El concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña, informó que la Administración local recibió ayer la solicitud de licencia por parte de la Diputación para acometer la segunda fase de las excavaciones arqueológicas en el recinto.

Dada la importancia estratégica de este proyecto para la ciudad, Oubiña confirmó que ordenó declarar prioritaria su tramitación. «En cuanto vimos la solicitud de licencia, ordené que se declarara prioritaria. Los servicios técnicos municipales ya están analizando la documentación con el objetivo final de conceder la licencia lo antes posible», destacó el edil. Esta celeridad busca convertir este trámite en un «escalón más para poder volver a abrir nuevamente y para que el vecindario pueda disfrutar de los jardines de Santa Clara y de los edificios que allí se encuentran».

Según explicó Oubiña, el proyecto técnico presentado ya viene validado por la Consellería de Cultura. Aunque el plazo legal para conceder este tipo de licencias es de tres meses, la intención del gobierno local es resolverlo en menos de un mes. En este sentido, el edil nacionalista recordó la agilidad demostrada por el Concello en la primera fase de las excavaciones, cuya licencia se concedió en apenas 15 días.