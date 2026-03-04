Dancingalicia busca superar el millar de participantes en su tercera edición

Tras dos años al borde de los mil participantes, Dancingalicia estma que su tercera edición contará con 1.200 competidores, y otros tantos asistentes al evento. El campeonato de danza multidisciplinar que reúne a los mejores bailarines del país, desde los cuatro años hasta la categoría premium, se celebrará en Pontevedra este próximo domingo, 8 de marzo, en el auditorio Afundación.

Anxo Lorenzo, Agustín Reguera y Raquel Rodríguez, durante la presentación del evento. | FDV

En la mañana de ayer, la organizadora del evento, Raquel Rodríguez, el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, y el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, presentaron el evento. Durante el acto, los representantes autonómicos subrayaron la importancia de apoyar iniciativas culturales que impulsen el talento joven y contribuyan a la dinamización cultural y económica del territorio. Reguera puso en valor el carácter familiar e integrador del campeonato, que atrae tanto a público local y autonómico como a escuelas y profesionales de la danza, consolidándose como un punto de encuentro para el sector.

Por su parte, Lorenzo destacó que este tipo de iniciativas fortalecen la cultura de la danza en Galicia, al ofrecer una plataforma de exhibición y promoción para coreógrafos y bailarines y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades de formación.

Abierto a grupos, solistas, dúos y tríos, Dancingalicia abarca distintas disciplinas. Entre ellas, la danza clásica (ballet clásico, neoclásico y repertorio), la lírica (danza contemporánea, lírica y jazz lírico), la fusión (con estilos como jazz, show-dance y baile moderno) y la modalidad acro, centrada en la integración de elementos acrobáticos dentro de la composición coreográfica. Esta última es la gran novedad de esta edición con coreografías que integran elementos acrobáticos, en una proporción mínima de tres cuartas partes de los elementos en composición total, con la danza de cualquier estilo.

Además de la competición, el evento busca impulsar la creatividad, el talento y la pasión por la danza, incorporando becas de formación en conservatorios profesionales y escuelas de prestigio nacionales e internacionales. Con ello, la organización pretende favorecer el desarrollo artístico de los participantes y fomentar la colaboración entre el tejido empresarial y el sector cultural.