Cortes de tráfico en Monteporreiro

La Festa do Caldo obligará a imponer restricciones de movilidad en Monteporreiro. El Concello anuncia que cerrará al tráfico la calle Areas en distintos tramos y horarios. Desde mañana a las 9.30 horas hasta el lunes a las 18.00 en el tramo Uned - Aguardenteiro y en el sentido inverso desde las 15.00 del sábado hasta las 18.00 del domingo.

