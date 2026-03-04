El Concello solicita al Estado más de 4 millones para acometer 41 actuaciones

El Concello de Pontevedra ha cuantificado en 4.037.660,23 euros los desperfectos provocados por los temporales de este invierno y ha presentado una solicitud a la línea extraordinaria de ayudas del Gobierno central para financiar 41 actuaciones en el patrimonio municipal.

El concelleiro de Obras, Cesár Mosquera, explicó que el listado incluye intervenciones en infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios, y agradeció el trabajo de los servicios técnicos municipales de Ingeniería y Arquitectura, encargados de elaborar las fichas.

La reparación más costosa corresponde al Recinto Feiral, donde el viento y la lluvia dañaron la cubierta, que deberá sustituirse, con un presupuesto estimado de 750.000 euros.

La segunda mayor inversión se destina al colector general del río dos Gafos (743.074,59 euros). Según la documentación técnica, la aportación extraordinaria de agua desde noviembre de 2025 provocó desprendimientos que acabaron rompiendo la conducción, que debe reponerse en un tramo de 260 metros (con un diámetro de 500 milímetros) en el entorno de la estación de autobuses, además de obras de contención de laderas.

La tercera actuación con mayor dotación es la canalización en la Rúa do Santo, en Lourizán (270.477,39 euros), donde las inundaciones se han convertido en un problema recurrente. El proyecto prevé sustituir la tubería por otra de 108 metros y un diámetro mayor.

El paquete de reparaciones también contempla actuaciones en la Illa do Covo (229.295 euros), el pabellón del colegio de San Benito de Lérez (208.000 euros), el colector de pluviales de Celso Emilio Ferreiro (150.236,92 euros) y la cubierta del campo de fútbol de Pasarón (150.000 euros), además de mejoras en accesos a instalaciones deportivas y en sendas, como la del Lérez entre Monte Porreiro y Bora (105.875 euros).

La relación incluye asimismo daños y reparaciones en equipamientos como la Casa Azul, el Centro Social de Campañó, el museo CITA, dependencias de Michelena 30, A Xunqueira I, el Teatro Principal, la playa fluvial del Lérez, A Xunqueira da Gándara o el colector de pluviales de Fernando Olmedo, además de actuaciones en carreteras, pistas y alumbrado de parroquias del rural.

Mosquera señaló, tras la reunión de la Comisión de Infraestruturas, que el Concello ya ha movido ficha para sacar adelante la actuación que pretende poner fin a las inundaciones recurrentes en la Rúa do Santo. El gobierno local ya dispone de un resumen del anteproyecto y ha activado la tramitación administrativa necesaria para poder ejecutar la obra, valorada en 270.477,39 euros.

La intervención, acordada técnicamente con Augas de Galicia, plantea sustituir la canalización actual por otra de mayor capacidad, elevando el diámetro de 800 a 1.200 milímetros, además de renovar y ampliar el sistema de arquetas para mejorar la recogida de pluviales en un punto que se colapsa con facilidad.

Según explicó Mosquera, el Concello ha solicitado las autorizaciones sectoriales necesarias en los últimos días de febrero –entre el 20 y el 26– a los organismos competentes: Xestión de Litoral, Augas de Galicia, la Axencia Galega de Infraestruturas y Adif. En paralelo, indicó que Costas descartó intervenir al considerar que la actuación no afecta al dominio público y que Patrimonio no exige informe pese a la proximidad de elementos como la iglesia de Os Praceres y un área con petróglifos.

El principal escollo, subrayó el edil, sigue estando en Adif, ya que la zona está condicionada por el proyecto estatal de supresión de pasos a nivel en Os Praceres, vinculado a una sentencia del Tribunal Supremo y adjudicado pero sin avances, lo que dificulta que el Concello pueda actuar sin el visto bueno del administrador ferroviario.

Ante esta situación, el concejal trasladó que una de las vías que se barajan es lograr una autorización provisional que permita encauzar el expediente mientras no se resuelve el bloqueo. En esa línea, anunció que la Subdelegación del Gobierno ha convocado una reunión el 17 de marzo, a las 12.00 horas, para abordar el asunto con responsables de Adif y tratar de concretar una salida.

Poio valora los desperfectos sufridos en unos 400.000 euros

El Concello de Poio trasladó al Gobierno central una estimación de daños de cerca de 400.000 euros provocados por los temporales de lluvia y viento registrados durante este invierno.

En la relación remitida figuran daños en pasarelas de madera en la zona de los molinos de Samieira y en los paseos de Chancelas y Sinás, con un coste estimado de 175.000 euros. También se incluyen los 30.000 euros de gasto de toda la maquinaria necesaria para retirar y recoger los materiales y residuos acumulados en las playas y proteger así los bancos marisqueros.

Por su parte, el Concello de Vilaboa presentó la documentación necesaria para acogerse a las ayudas. El expediente recoge una valoración total de 35.071,87 euros, correspondiente a las actuaciones de reparación directamente vinculadas a los temporales de lluvia intensa que afectaron al municipio.