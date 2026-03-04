El colegio Sagrado Corazón de Jesús Pontevedra, campeón de la Olimpiada de Camiños de la UDC

La ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Portos de la Universidade da Coruña acogió la fase local de la VIII edición de la Olimpiada de Ingeniería de Camiños, Canais e Portos, una competición enmarcada en la celebración de la I Semana de la Ingeniería Civil. Estas olimpiadas constan de dos fases: la local, que es la que se celebra en cada sede, como fue el caso de la Unicersidades da Corua (UDC), y la final, a la que asistirán los equipos ganadores.

Los vencedores de esta edición en A Coruña fueron los chicos que formaban parte del grupo “Barraganit@s”, del Colegio Sagrado Corazón Jesuitinas de Pontevedra, y serán ellos los que participarán en la final que tendrá lugar en Granada en el mes de abril.

La comarca de Pontevedra copó el podio, ya que otro equipo del mismo centro de la capital quedó segundo, el IES Mestre Landín de Marín fue tercero, mientras que el Sánchez Cantón fue quinto y otro grupo del instituto marinense quedó séptimo.

Esta primera fase local constó de seis pruebas, a las que tuvieron que hacer frente los 24 equipos de 1º y 2º de la ESO.

Los seis retos consistieron en la construcción de un arco de dovelas en el menor tiempo posible con un máximo permitido de 15 minutos; la construcción de un puente de tableros de madera en el menor tiempo posible; la construcción de una presa de materiales sueltos que retardara el paso del agua, haciendo que el tiempo de infiltración fuera el mayor posible; el montaje del máximo número de rompecabezas de gran tamaño con imágenes de obras de ingeniería; organizar el transporte del máximo número de contenedores en el menor tiempo posible; y por último cada grupo tuvo que construir la torre más alta.

Equipo de Marín / FdV

Entre los objetivos de la olimpiada está comprobar la capacidad de respuesta rápida e intuición estructural de diferentes grupos de estudiantes de secundaria trabajando en equipo. Cada uno de los retos contemplan también los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.

Así, las seis pruebas que constituyen esta olimpiada están relacionadas con 8 de los 17 ODS definidos en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible por la ONU aprobada en el año 2015.