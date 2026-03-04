Salud
El CHOP recuerda: no se puede fumar en los recintos sanitarios
A.L.
Pontevedra
El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés recuerda que está prohibido fumar en todos los recintos sanitarios, incluidos los accesos y los entornos inmediatos a los centros hospitalarios y de Atención Primaria, una medida que es de obligado cumplimiento tanto para las personas usuarias como para los profesionales del ámbito sanitario.
Con el objetivo de reforzar este mensaje ayer tuvo lugar un acto simbólico de concentración ante el Hospital Montecelo de Pontevedra, en el que participó el conselleiro de Sanidade.
