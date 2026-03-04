Cerdedo-Cotobade homenajeará a cuatro de sus vecinas

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentó las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cuyo acto central será un homenaje a cuatro vecinas este viernes a las 18.00 horas, en el Centro Cultural Antonio Fraguas. Participarán la Feumpo y la pianista Andrea García, que pondrá el acompañamiento musical a una tarde dedicada a visibilizar el papel de las mujeres del municipio. Al finalizar, se ofrecerá un café y se entregará un detalle conmemorativo elaborado por la asociación EVA de Mulleres e Discapacidade. Serán reconocidas Carmen Rodríguez Puente, Manuela López Leiro, Urcesina Cabanelas Pérez y María Teresa Prado Sueiro. Cubela subrayó que «este acto es una muestra del respeto y de la gratitud que sentimos hacia las mujeres», reafirmamando su compromiso con «la igualdad real de oportunidades».