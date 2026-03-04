El casco urbano de Sanxenxo, el área gallega más cara para alquilar: 14 euros/m2

El casco urbano de Sanxenxo, en el entorno de la plaza de Silgar, se sitúa como la zona con el precio por metro cuadrado más elevado para alquilar una vivienda, con un valor medio de 14,17 euros por metro cuadrado, según los datos del índice Inmobiliario Fotocasa publicados este miércoles. Esto supone una cifra de más de 1.100 euros al mes por un piso de 80 metros.

Se trata de un análisis por barrios en Galicia, donde la villa turística denomina "Sanxenxo pueblo" aparece en primer lugar y el entorno de la plaza de Barcelos, en la ciudad de Pontevedra, se sitúa en el puesto octavo, con 11,05 euros por m2, es decir, casi 890 euros por una vivieda de 80 metros. Además, en este lugar a orillas del Lérez, el precio se ha disparado casi un 28% en el último año, según el mismo informe, mientras que en Sanxenxo bajó un 9%.

El ranking de Fotocasa de los barrios más caros de Galicia es: Sanxenxo pueblo (Sanxenxo) con 14,17 €/m2 al mes, Ciudad Vieja (A Coruña) con 13,41 €/m2 al mes, Ensanche (A Coruña) con 12,81 €/m2 al mes, Monte Alto-Zalaeta-Atocha (A Coruña) con 12,61 €/m2 al mes, Centro-Areal (Vigo) con 11,76 €/m2 al mes, Campus Sur-Santa Marta (Santiago de Compostela) con 11,44 €/m2 al mes, Campus Norte - San Caetano (Santiago de Compostela) con 11,11 €/m2 al mes, Zona de Plaza de Barcelos (Pontevedra) con 11,05 €/m2 al mes, Agra del Orzán-Ventorrillo (A Coruña) con 11,00 €/m2 al mes y Ensanche-Sar (Santiago de Compostela) con 10,85 €/m2 al mes.

Explica la inmobiliaria que "alquilar una vivienda en el barrio de Sanxenxo pueblo, el más caro de Galicia, exige un desembolso medio de 14,17 euros por metro cuadrado al mes. De este modo, una vivienda tipo de 80 m² se habría ofertado en diciembre de 2025 por un precio medio de 1.134 euros, frente a los 1.246 euros de 2024 (-9,1%), es decir, 113 euros menos que hace un año".

“Galicia presenta un mercado del alquiler con dos velocidades muy marcadas. Por un lado, la provincia de A Coruña demuestra una hegemonía absoluta al concentrar siete de los diez barrios más caros de la comunidad. Es especialmente relevante el comportamiento de la capital coruñesa, donde por primera vez tres de sus barrios —Ciudad Vieja, Ensanche y Monte Alto— superan de forma estable la barrera de los mil euros mensuales para una vivienda estándar. Esta presión en el norte refleja una demanda urbana muy sólida que busca servicios y calidad de vida en las zonas más emblemáticas de la ciudad”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Por otro lado, añade que "los barrios gallegos que han visto incrementar con mayor intensidad sus precios están distribuidos de forma más repartida por el territorio. Así, el Casco Viejo (en Ourense capital) ha experimentado un incremento anual del 29,4% en el precio del metro cuadrado para una vivienda de alquiler".

A continuación, destacan también las variaciones anuales de los barrios de Zona de Plaza de Barcelos (Pontevedra) con 27,6%, Campus Norte - San Caetano (Santiago de Compostela) con 27,3%, Centro (Ourense capital) con 17,4%, Casco histórico (Santiago de Compostela) con 16,5%, Campus Sur-Santa Marta (Santiago de Compostela) con 10,7%, Castiñeiriño-Cruceiro de Sar (Santiago de Compostela) con 10,1%, Centro-Echegaray (Pontevedra) con 9,0%, O Milladoiro (Ames) con 7,5%, Monte Alto-Zalaeta-Atocha (A Coruña capital) con 7,3%, Ciudad Vieja (A Coruña) con 7,2%, Ensanche-Sar (Santiago de Compostela) con 5,1%, Centro-Areal (Vigo) con 3,1%, Concheiros-Fontiñas (Santiago de Compostela) con 1,5% y Plaza España-Corte Inglés (Vigo) con 0,5%.