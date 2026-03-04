El área sanitaria de Pontevedra aboga por la prevención ante 423 abortos efectuados el año pasado

La interrupción voluntaria del embarazo es uno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reconocidos como respuesta a las demandas del movimiento feminista, que durante décadas ha luchado por colocar en la agenda política la importancia de su protección.

El aborto en España se regula principalmente por la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la ley de 2010 (ley de plazos), consolidando el aborto como un derecho de la mujer y eliminando la necesidad de permisos paternos para menores de 16 y 17 años. El sistema actual no se basa en «supuestos» cerrados (violación, malformación, riesgo salud) durante las primeras semanas, sino en plazos de libre decisión.

En base a esta legislación, el año pasado 2025 se llevaron a cabo 423 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), coloquialmente conocidas como abortos, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Son 73 más que hace una década, cuando se habían producido 350. Es decir, que la cifra ha aumentado un 21% en diez años.

¿Qué está ocurriendo para que se produzcan tantos embarazos no deseados que obligan a las mujeres a tomar una decisión tan dura, tanto física como psicológicamente? Las causas son variadas según la edad y situación personal de cada mujer, que, afortunadamente, cuenta con un respaldo legal para tomar la decisión que ella misma considere, sin presión de ningún tipo.

Para evitar que los números crezcan, la prevención es uno de los pilares fundamentales del Centro de Orientación Familiar (COF) del área sanitaria. Ubicado en el centro de especialidades de Mollavao (Casa del Mar), cuenta con profesionales de Ginecología, Enfermería (matrona), Psicología y Trabajo Social.

Las consultas en el COF se dirigen no solo a familias, como su nombre indica, sino a parejas y a pacientes de forma individual. Además de sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en este servicio se les orienta sobre los métodos anticonceptivos actuales.

A nivel provincial las cifras de abortos son más elevadas. En la de Pontevedra se efectuaron 1.019 en el año 2024, el último del que hay datos oficiales publicados por el Observatorio de Saúde Pública de Galicia.

Destaca la franja de edad de aquellas mujeres que tenían entre 20 y 39 años, ya que supusieron el 79% de las IVE, con 807, o lo que es lo mismo: ocho de cada diez.

El resto de pacientes que se sometieron a un aborto tenían o bien menos de 19 años, un 11,2%, con 113 casos, o bien 40 o más años, con 99 casos, un 9,7%.

Los supuestos en la actualidad

La legislación actual contempla varios supuestos para poder abortar. La libre decisión (hasta la semana 14) entiende que la mujer puede interrumpir su embarazo sin tener que justificar causa alguna hasta la semana 14 de gestación (inclusive).

Por causas médicas el plazo se extiende hasta la semana 22: Riesgo grave para la salud física o psíquica de la embarazada y/o riesgo de graves anomalías en el feto.

Por último, las patologías fetales (sin límite de plazo) incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.