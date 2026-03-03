La Xunta mejorará 37 paradas de bus en el entorno de la ciudad

El Consello de la Xunta acordó ayer la licitación por casi 808.000 euros del contrato de las obras para mejorar la accesibilidad y conectividad de 37 paradas de autobús situadas en las carreteras autonómicas en el ámbito de las rutas de acceso por el oeste a la ciudad de Pontevedra. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos europeos Feder 2021-2027 y se enmarcan en el Plan de mejora de la seguridad y accesibilidad de las paradas de autobús de la Xunta, dotado con 35,5 millones de euros para ejecutar mejoras en 1.100 espacios de este tipo.

Las intervenciones se realizarán en lugares de los municipio de Sanxenxo, Cambados, Meis, O Grove y Meaño, situadas en las carreteras PO-303, PO-308, PO-312, PO-316, PO-317, PO-531 y PO-550. Las obras consistirán en la mejora del equipamiento, de la accesibilidad con rampas e información en braille; mejoras en la información y señalización o en el incremento de la visibilidad y de la iluminación. Además, se mejorarán los apartaderos para los autobuses y sus cuñas de entrada y salida, así como el acondicionamiento de los itinerarios peatonales en el entorno de las paradas.

Los trabajos abarcan la colocación de refugios de tipo rural y urbano, en función del lugar donde se encuentre, con nuevas marquesinas, postes, bancos o apoyo isquiático. Se prioriza la localización óptima de estas infraestructuras, en tramos rectos y con visibilidad, en tramos en que la pendiente de la carretera es menor, próximas a los itinerarios accesibles y en zonas iluminadas. También se llevará a cabo la mejora de la accesibilidad para peatones, en general, y para personas con movilidad reducida, a través de medidas como la conexión de las paradas con los itinerarios peatonales, la ejecución de rampas de acceso, información en braille o pavimento podotáctil.

En cuanto a las medidas de seguridad, se eliminará vegetación, se mejorará la visibilidad y la iluminación o se ampliará el espacio alrededor de las marquesinas. Además, las actuaciones prevén el refuerzo de la información y de la señalización, colocando planos de situación y recorridos o señales indicativas, así como el refuerzo del firme en aquellos puntos en que se instalen las marquesinas. Las mejoras pretenden, además, fomentar el uso del transporte público, disminuyendo los movimientos de corto y medio recorrido en transporte privado, con origen o destino en las ciudades de mayor población.