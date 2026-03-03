Entroido
Los vecinos de Portas disfrutan de su desfile de Carnaval
Portas celebró el fin de semana su tradicional Desfile de Carnaval. A pesar de coincidir en la misma jornada con otros desfiles de referencia como los de Marín o A Estrada, el evento contó con una gran asistencia de público, que llenó las calles. La elevada participación fue otro de los aspectos más destacados de la jornada, con un importante número de grupos, comparsas, parejas y participantes individuales, tanto en la categoría adulta como infantil, que mostraron un altísimo nivel en la elaboración de sus disfraces y puesta en escena. Al desfile asistieron el alcalde, Ricardo Martínez; el teniente de alcalde Alfonso Vázquez; y la concejala de Cultura y encargada de la organización del Carnaval, Ana Peña.
