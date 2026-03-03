Teatro por el 8-M en la Casa Verde de Salcedo
La Casa Verde de Salcedo acogerá el próximo domingo, 8 de marzo, a partir de las 19.00 horas la representación del espectáculo «O cantante e as mulleres» a cargo de la compañía Migallas Teatro, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»