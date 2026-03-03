Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Generación sin jefesUn vigués en DubáiAdopción en GaliciaQuerella José ToméRobos Diócesis Tui-VigoExpedientes brillantes a FPGirona-Celta
instagramlinkedin

Teatro por el 8-M en la Casa Verde de Salcedo

La Casa Verde de Salcedo acogerá el próximo domingo, 8 de marzo, a partir de las 19.00 horas la representación del espectáculo «O cantante e as mulleres» a cargo de la compañía Migallas Teatro, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents