Marín
La reforma integral del Pabellón de O Sequelo finalizará este mes
Es fruto de un convenio entre el Concello de Marín y la Diputación Provincial, que aporta el 50% de los 725.000 euros de presupuesto
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, acompañada por los concejales Antonio Traba y Manuel Santos, realizaron una visita a la ejecución de la rehabilitación integral del Pabellón de O Sequelo, que estará finalizada antes de Semana Santa, es decir, este mismo mes, y que «supondrá un antes y un después para esta infraestructura deportiva», según asegura el Concello, que añade que «los trabajos están muy avanzados, con la cubierta ya totalmente renovada, las nuevas luminarias led instaladas, el repintado interior y todo el aislamiento de la envolvente.
También se cambiaron las canalizaciones y las ventanas en los vestuarios y en la actualidad se trabaja en la mejora de la pista, con su pulido y la renovación de su perímetro, lo que implica la retirada de la tarima para poner un material PVC resistente y con durabilidad.
«Llevamos un año muy intenso en lo que tiene que ver con la inversión deportiva y tenemos claro que esta era una obra esencial», aseguró la alcaldesa, consciente del enorme uso que tiene este pabellón, en el que entrenan muchos clubes, se hacen competiciones y eventos cada fin de semana».
Con la previsión de lo que falta en la obra, se insiste en que finalizará antes de Semana Santa, y contará con nueva señalización y rotulación, al igual que se hizo en el Pabellón de A Cañota, otra de las infraestructuras deportivas renovadas en estos últimos años.
En junio pasado se firmó el convenio entre el Concello de Marín y la Diputación, que aporta el 50% de los 725.000 euros del presupuesto a través del Plan +Provincia. Además de mejorar el aislamiento y la eficiencia energética del edificio, está prevista una intervención en el entorno del pabellón para mejorar la accesibilidad en todas sus entradas y salidas.
