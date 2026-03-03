«Profundizando en las emociones», dirigido a las personas mayores

«Profundizando en las emociones» inicia una nueva edición en el Espazo+60 de Pontevedra, que se desarrollará hasta el próximo 8 de abril. La iniciativa está dirigida a personas que han participado en el programa de iniciación en este ámbito «Conociendo las emociones» y surge de su deseo de seguir avanzando en el proceso de mejora de sus competencias emocionales y de adquisición de herramientas que promuevan su bienestar emocional.

Esta nueva propuesta, que ha sido codiseñada con las facilitadoras del programa, se estructura en ocho sesiones y sus contenidos tienen un carácter flexible, de modo que pueden variar en función de los intereses del grupo. Además de ser un recordatorio sobre lo que se ha tratado en el primer programa, se abordan emociones y sentimientos más complejos como la culpa, la ansiedad, la soledad, el miedo, la autoestima o la comunicación, entre otras. Las personas participantes eligen donde poner el foco y qué priorizar, tomando como base situaciones concretas del día a día para trabajar sobre ellas.

Noticias relacionadas

«Profundizando en las emociones» está basado en los resultados de la investigación realizada por Afundación y Matia Instituto, fundación de referencia en España en la materia y con más de 20 años de trayectoria, con las personas participantes en «Conociendo las emociones», que ha sido codiseñado con personas mayores, testeado, validado e implementado en cinco ediciones sucesivas en las que han participado ya 1200 personas.