Poio revalida sus cuatro senderos azules

Poio ha renovado los cuatro distintivos de calidad Senderos Azules para la Senda de O Laño, la ruta de los Muíños de Samieira, el Litoral de Poio y la Variante Espiritual. Los galardones son concedidos anualmente por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que en esta edición felicitó al Concello por «el excelente estado de conservación de los itinerarios, por su integración en el paisaje y por la calidad y utilidad del contenido de las mesas interpretativas instaladas en las rutas», según asegura el gobierno local.

El programa Senderos Azules premia y reconoce la conservación y recuperación de senderos e itinerarios, transformados en recursos para la interpretación y la educación ambiental, así como para el disfrute de la naturaleza a través de actividades recreativas, deportivas y turísticas sostenibles. Para obtener este galardón, el Concello de Poio tuvo que cumplir un conjunto de criterios e indicadores en cuatro categorías, evaluadas por un jurado de expertos de toda España.

Estos distintivos, señala el alcalde, Ángel Moldes «acredita nuestro compromiso con la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico de Poio y nuestra apuesta por un turismo sostenible, desestacionalizado y de calidad, pero también por un entorno cuidado para vecinos y visitantes».

La Senda de O Laño recorre parte de la franja litoral de la parroquia de Samieira, con un itinerario de 1,2 kilómetros de baja dificultad. El camino comienza en el muelle de O Covelo y discurre por las playas de Covelo, O Caeiro y O Laño. Al final de la ruta se pueden contemplar las vistas de la ría de Pontevedra desde el mirador de O Laño.

La ruta de los Muíños de Samieira tiene una longitud de 2,5 kilómetros y presenta un bajo grado de dificultad. A lo largo del itinerario se ubican un total de 23 molinos en la margen río Freiría. Todo el recorrido está acondicionado para el paseo y cuenta con zonas de descanso con mesas y bancos.

El sendero Litoral de Poio realiza un recorrido circular, de casi 5 kilómetros de extensión, entre el Parque da Memoria de A Seca y Lourido. La senda discurre por lugares como la Reiboa, el paseo de A Ostreira, el muelle de Campelo y las playas de Lourido.

Finalmente, la Variante Espiritual del Camiño Portugués une dos itinerarios xacobeos: El Camiño Portugués y la Ruta do Mar. Comienza en Fragamoreira, en la parroquia de San Xoán, y discurre por lugares emblemáticos de Poio como el Monasterio de San Xoán o Combarro.