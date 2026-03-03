El paro repunta un 2% en febrero y se sitúa en las 8.270 personas en la comarca

El paro registrado en los catorce municipios que forman la comarca de Pontevedra cerró el pasado mes de febrero con 8.270 personas inscritas en los servicios públicos de empleo. La cifra supone 161 parados más que en enero (8.109), o lo que es lo mismo: un incremento del 1,99% en el mes.

El aumento se explica, sobre todo, por la evolución de los municipios con mayor peso demográfico y laboral. Pontevedra —que concentra 4.002 desempleados, el 48,4% del total comarcal— suma 105 más que en enero (+2,69%). Pero es que también suben Poio (744, +29, +4,06%) y Marín (1.028, +24, +2,39%). En conjunto, estos tres concellos reúnen casi el 70% del paro de la comarca (5.774 personas).

Frente a estas subidas, el descenso más notable se registra en Sanxenxo, que baja hasta 491 parados (-10, -2,0%). También mejora la cifra en Barro (148, -7, -4,52%) y A Lama (125, -5, -3,85%). En el resto de municipios, los cambios son moderados, con ligeras bajadas en Caldas de Reis (-1), Moraña (-1) y Ponte Caldelas (-1), y repuntes en Portas (+5), Campo Lameiro (+6), Cerdedo- Cotobade (+12) y Vilaboa (+7).

El retrato sectorial de febrero confirma el fuerte sesgo hacia el sector Servicios. En el conjunto comarcal, los Servicios agrupan 6.087 personas paradas (73,6% del total), muy por encima de la Industria (743, 9,0%) y la Construcción (576, 7,0%). El colectivo sin empleo anterior suma 666 inscritos (8,1%), mientras que la Agricultura y la Pesca representa 198 desempleados (2,4%).

En las principales bolsas de paro, el patrón se repite: tres de cada cuatro demandantes pertenecen a los Servicios. En Pontevedra, por ejemplo, este sector reúne a 3.013 de los 4.002 parados (75,3%), en Marín son 753 de 1.028 (73,2%) y en Poio, 555 de 744 (74,6%).

Absentismo por incapacidad

También este martes, además de los datos del paro, se conocieron los datos del «Estudio socioeconómico de la evolución de las IT y la siniestralidad en España», según el cual Galicia es la segunda comunidad autónoma de España con más absentismo por incapacidad temporal (IT), con un 7,58 % en el 2024. Según datos del 2023, en un análisis por provincia, las cuatro gallegas presentaron cifras por encima de la media estatal, siendo en Pontevedra del 6,98 %.