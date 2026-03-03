La ONCE inicia una semana de «puertas abiertas» para más de 400 escolares

El Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Pontevedra inició ayer una semana de «puertas abiertas», que se prolonga hasta el viernes, con el fin de mostrar sus instalaciones en la ciudad a más de 400 escolares.

Los alumnos participan en varios talleres y actividades. La primera es una exposición de material didáctico y tecnológico, en la que conocen el funcionamiento de materiales y equipos del aula de tiflotecnología, material didáctico utilizado por el alumnado ciego y maquetas del museo. Pueden asistir a demostraciones para ver el funcionamiento de ordenadores manejados mediante síntesis de voz, entre otras tecnologías adaptadas para las personas ciegas.

El braille, sistema de lectoescritura utilizado por las personas ciegas, es otro de los temas en estas jornadas y pueden escribir sus nombres en Braille utilizando las máquinas Perkins.

Por su parte, un taller de técnica guía sirve para que los asistentes sepan cómo interactuar con una persona ciega. Técnicos de Rehabilitación de la ONCE les enseñan a guiar a una persona ciega. Un grupo de alumnos hace el papel de guía y otro, con antifaces, es guiado. Finalmente, un cuarto taller muestra el proceso de adaptación de libros a braille, para que el alumnado ciego pueda acceder a la educación, la cultura y la formación en general.

La ONCE subraya que su CRE de Pontevedra «lo forman un conjunto de profesionales: maestros de la ONCE, maestros de la Administración Pública que colaboran gracias a los convenios suscritos con los gobiernos del Principado de Asturias y de la Xunta de Galicia, trabajadores sociales, psicólogos, pedagoga, instructores de tiflotecnología, técnicos de rehabilitación, especialistas en integración laboral, oftalmólogo, óptico, especialistas en adaptación de recursos didácticos, cuidadores y educadores que trabajan para lograr la plena integración de todas las personas con ceguera o con discapacidad visual grave».

Noticias relacionadas

Para ello «asesora y forma a los profesionales de los centros ordinarios que atienden en sus aulas a algún alumno ciego o con discapacidad visual grave. Facilita a los estudiantes, dependiendo de su etapa educativa, los materiales necesarios para poder seguir sus estudios en las mejores condiciones posibles. Además, proporciona atención presencial y orientación a las familias».