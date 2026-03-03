Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva edición del Bono Consolida Economía

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó la empresa Feito Pontevedra para informar sobre el Bono Consolida Economía Social, para apoyar la transformación digital, la eficiencia energética y la competitividad de cooperativas y empresas de inserción y centros especiales.

