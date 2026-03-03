Las mujeres que sostienen el Entroido de Cobres protagonizarán los actos del 8M

El Premio 8M del Concello de Vilaboa recae este año en las costureras, en el grupo de veteranas del Entroido de Cobres y en las mujeres de la junta directiva de la Asociación Cultural Cobres, tres pilares que sostienen una tradición única en Galicia y que, desde ámbitos distintos, comparten una misma misión: transmitir el amor profundo por esta fiesta ancestral. La Casa da Cultura de Riomaior acogerá a las 19.00 horas el acto especial de homenaje, una celebración que reunirá música, memoria y reconocimiento colectivo. El programa incluye la actuación musical de las Pandereteras Tudoten de Soutomaior, la proyección de una vídeo reportaje dedicado a las protagonistas y la entrega del Premio 8M Vilaboa a un total de 22 mujeres, en un encuentro promovido por la Concejalía de Igualdade de Vilaboa con el apoyo del Ministerio de Igualdad.

Las veteranas de Cobres. | FDV

Tanto para Carmen Gallego, edil de Igualdade, como para César Poza, alcalde de Vilaboa, este premio es un reconocimiento público al trabajo femenino por mantener viva esta tradición singular.

Carmen Docampo. | FDV

Las costureras son la mano invisible que sostiene el esplendor del Entroido. Su labor abarca también la creación de los vistosos sombreros. En cada madama y en cada galán va la mirada de Mari Carmen Docampo Solla, Carmen Cortegoso González, Aurita Palmero y María del Carmen Poceiro Buceta.

Las veteranas representan la voz de la experiencia, el recuerdo vivo de como se celebraba el Entroido cuando no había más recursos que ilusión. Mantuvieron la costumbre en tiempos difíciles, de enseñar pasos, melodías y rituales. Es un grupo mayoritariamente femenino, aunque con alguna presencia masculina, que ensayó e investigó melodías antiguas y subieron al escenario de Riomaior los días grandes del Entroido. A esta labor se suma la de las mujeres que forman parte del grupo de música y de la asociación Aires de Cobres. Por esta labor recibirán el reconocimiento social María Isabel Fernández Poceiro, Carmen Castro González ‘Cachito’, Clara María Fernández Casal, Martiña Ferreira Novio, Verónica Moledo Fernández, Beatriz del Río Couso, María José Casal Barros, María Luisa Poceiro Camina, Inés Collazo Corbacho, Patricia Poceiro del Río, Alicia Meira Ríos, Rosana Mayan Pazos y María de los Ángeles Framil García.

La junta directiva de la Asociación Cultural Cobres merece un reconocimiento especial por su labor constante y discreta y en el 8M será para sus integrantes femeninas. Son las que sostienen la organización, la transmisión y la protección de esta tradición centenaria, asumiendo tareas que no siempre se ven pero que hacen posible que el Entroido continúe vivo, ordenado y fuerte año tras año. Coordinan grupos, recuperan documentación, impulsan proyectos, acompañan a las nuevas generaciones y mantienen el equilibrio entre el respeto por el legado y la adaptación a los tiempos actuales.

Organizar las salidas, una labor cada vez más compleja porque la presencia de las madamas y galanes es demandada en más lugares y en más actos que nunca. Gestionan calendarios, compromisos, desplazamientos y necesidades logísticas que requieren una coordinación fina y constante. A esto se suma una de las tareas más difíciles y menos visibles: hacer auténtica ingeniería financiera para conseguir los recursos necesarios que permitan mantener viva la fiesta.

Por eso el Concello de Vilaboa reconocerá a Jessica Lameiro Cortegoso, Sara Barros González, Lidia Peleteiro Arosa y Tamara Pazos Marino, cuatro mujeres que representan compromiso, responsabilidad y una dedicación que va mucho más allá del visible.