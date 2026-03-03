Montecelo llega a 23 millones en equipos pero su instalación condiciona su estreno

Las obras del futuro hospital único de Pontevedra están a punto de cumplir cinco años de ejecución. Lo harán en mayo próximo, pero con la obra civil prácticamente rematada, su puesta en servicio aún es una incógnita. Todo apunta a que este año, fecha final que se ofreció para ello, tan solo podría haber pacientes en algunas zonas muy concretas, en especial el de Radioterapia. Es en este servicio donde se trabaja con más ahínco para evitar que los usuarios tengan que ira a Vigo, pero sería a finales de año.

El resto está pendiente del pleno equipamiento del Gran Montecelo, un proceso muy avanzado en la adquisición de material pero no tanto en su instalación y, sobre todo, en sus pruebas. El Sergas ya ha adjudicado al menos 23 millones en 16 contratos de suministro de equipamientos médicos, quirúrgicos y de mobiliario, entre ellos algunos de elevado importe como el servicio de cocina, más de 3,4 millones, los ecógrafos, unos cinco millones, o respiradores y esterilización, unos dos millones cada uno, así como apartados quirúrgicos.

Pero una cosa es comprarlos y otro que están ya en servicio, Y para ello se necesita también un suministro eléctrico en pleno funcionamiento, que aún no está disponible. Por ello, la Consellería de Sanidade sigue sin adelantar fecha alguna de apertura del hospital único y solo se atreve a aventurar que «este año» sí funcionará el búnker de Medicina Nuclear.

Los nuevos servicios de radioterapia y medicina nuclear en Pontevedra tienen prioridad para el Sergas ya que evitarán que los pacientes tengan que desplazarse a Vigo para ser tratados, sobre 500 al año. Pero aún habrá que esperar.

Entre los equipamientos ya adjudicados se encuentran un quirófano híbrido, ecógrafos y monitores, sistemas de esterilización y respiradores o la cocina y su distribución. También se ha cerrado la adquisición de material para el servicio de radiofísica, la radiología digital portátil, el almacenamiento automatizado de farmacia, la gestión de imagen para el bloque quirúrgico o las lavacuñas termodesinfectadoras. Eso sí la compra del sistema de tratamiento de agua ostomizada quedó desierta en el primer intento y está ahora en licitación un segundo concurso.

Sanidade ha explicado varias veces que «una vez finalizada la obra de edificación, hace falta abordar un proceso muy complejo para la puesta en marcha del hospital, muchas pequeñas actuaciones que deben ser coordinadas. Se trata de hacer posible la puesta en servicio de muchos equipos concretos y de marcas diferentes que se van contratando, ya que cada una de ellas tiene sus especificidades. Esto será necesario coordinarlo y compaginarlo con las pruebas de los equipos instalados con la obra, como climatización, energía o telecomunicaciones». Es aquí donde llega el «atasco».

El hospital único tendrá 720 camas (120 más que el actual) e incorpora Radioterapia, Medicina Nuclear y UCI Pediátrica, así como amplía el servicio de Urgencias, entre otras notables mejoras. Supondrá que las consultas del centro de especialidades de Mollavao se trasladen al nuevo edificio.